Französische Chansons und swingende Jazzstandards

Eppelheim. Französische Chansons à la Legende Edith Piaf und swingende Jazzstandards sind die große Liebe der charmanten und ausdrucksstarken Sängerin Brigithe Krämer. Die Vollblutmusikerin interpretiert diese wie kaum eine andere – sehr leidenschaftlich, mit einem unbändigen Charme und immer einer Prise Humor. Bei ihrem Gastspiel am Freitag, 28. Oktober, in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim wird die Chanteuse ab 20 Uhr von Oliver Taupp am Piano, Christian Spohn am Kontrabass sowie Wolfgang Disch am Schlagzeug begleitet – gemeinsam sind sie das Quartett „Brigithe & Taxi Bleu“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brigithe Krämer sei „sensationelle, naturelle, charismatique und passionnée“ ist auf ihrer Homepage zu lesen, sie versprühe bei ihren Gastspielen zum einen Esprit und schaffe es zum anderen „immer wieder, dass der vielzitierte Funke überspringt“. Die Musikerin gibt neben Chanson Française, Bar Jazz und Tango mit „Taxi Bleu“ unter anderem auch mit „Der Hausfreund“ Stücke aus der Wirtschaftswunderzeit der 1950er Jahre.

Nach ihren Auftritten in Neuenheim und Bergheim ist Krämer noch vor ihrem Engagement in Eppelheim unter anderem bereits am Freitag, 14. Oktober, in Heidelberg auf dem Touristenschiff „Königin Silvia“ zu erleben.

Mehr zum Thema Rudolf-Wild-Halle Auftakt des Kulturprogramms: Arnim Töpel tritt in Eppelheim auf Mehr erfahren Gemeindezentrum Vorverkauf für Ausnahmeshows startet Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel KulTour Veranstaltungstipps: Oper im Freien, Joris in der Halle02 oder Jazz im "Ella" Mehr erfahren

Eintrittskarten für die Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle sind zum Preis von 20 Euro und ermäßigt für 19 Euro im Vorverkauf mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Halle oder telefonisch unter der Nummer 06221/79 44 02 erhältlich. Des Weiteren können Karten online unter www.reservix.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen bestellt werden. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.brigithe.com