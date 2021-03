Eppelheim. Mit knapp zwei Promille war eine 54-jährige Autofahrerin am Montag um 13 Uhr in der Schwetzinger Straße in Eppelheim unterwegs. Dies hatte zur Folge, dass sie auf dem Gelände einer Tankstelle auf ein anderes Auto leicht auffuhr, wobei geringer Sachschaden entstand, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Autoschlüssel wurde sichergestellt.

