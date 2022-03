Frauen im Blickpunkt

Eppelheim. Anlässlich des Weltfrauentags luden die Eppelheimer Grünen zu einem Infostand am Wasserturm ein. Unter dem Motto „#breakthebias“ ging es unter anderem um Vorurteile und den Kampf gegen Diskriminierung.

Die Grünen haben sich schon immer stark für Gleichberechtigung eingesetzt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung – ob bei der Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes oder der gleichen Bezahlung von Männern und Frauen. Auf einer Pinnwand sammelten die Grünen Vorurteile, die den Eppelheimer Frauen in ihrem Alltag schon begegneten und welche Forderungen sie haben, diese zu durchbrechen. Ein Hauptthema war die Ungleichstellung im Beruf. Viele Bürgerinnen wünschten sich mehr Frauenförderung im Beruf und mehr Frauen in Führungspositionen. Ebenso fiel häufig das Stichwort „Equal Pay“ – gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

„Es war definitiv ein spannender und sehr interessanter Samstag“, so Grünen-Kassiererin Ann-Katrin Hönig, die gemeinsam mit Ortsvorstandssprecherin Linda Uchlier den Infostand organisierte. zg

