Freiwillige gesucht!

Eppelheim. Vier Mal im Jahr erscheint der kirchliche Gemeindebrief „Unter unseren Kirchtürmen“. Das Pfarramt ist auf der Suche nach Freiwilligen, die bereit sind, sich drei Mal im Jahr am Austragen zu beteiligen. Außerdem freut sich die Christkönigkirche auch in diesem Jahr, ab 15. September, eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst anbieten zu können. Die katholische Kirchengemeinde hofft auf Interessierte an der vielfältigen Arbeit im Pfarrbüro, in Gemeindehaus und Kirche, in der Konfiarbeit, mit Senioren et cetera. Rückmeldungen und Fragen bitte ans Pfarramt (Telefon 06221-76 00 27) oder per E-Mail an eppelheim@kbz.ekiba.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Friedenskerzen

In der Christkönigkirche stehen Friedenskerzen für die Ukraine weiterhin bereit und können nach jedem Gottesdienst gegen eine kleine Spende mitgenommen werden. zg

Info: Nähere Informationen auf www.ekieppelheim.de