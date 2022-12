Früchtepunsch und mehr

Eppelheim. Die SPD Eppelheim lädt am Mittwoch, 21. Dezember, ab 17 Uhr auf den Gottlob-Hees-Platz an der evangelischen Pauluskirche ein. Im Verlauf des „Besinnlichen Advents“, der in den vergangenen beiden Jahren nur online durchgeführt werden konnte, freuten sich die Eppelheimer Sozialdemokraten darüber, die Bevölkerung in diesem Jahr erstmals wieder zu einem persönlichen Beisammensein einladen zu dürfen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest lesen die beiden SPD-Stadträtinnen Renate Schmidt und Sabine Tink am 21. Dezember besinnliche Geschichten vor. Pfarrerin Cristina Blázquez übernimmt unterdessen die musikalische Gestaltung. „Die Besucher dürfen sich – solange der Vorrat reicht – auf Glühwein, hausgemachten Früchtepunsch und Weihnachtsgebäck freuen“, kündigen die Sozialdemokraten an. „Die SPD Eppelheim freut sich auf viele Teilnehmer, die sich gerne gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen.“ zg