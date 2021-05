Frühschoppen mit Alexander Föhr

Eppelheim. Der CDU-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Heidelberg-Weinheim, Alexander Föhr, lädt am Donnerstag, 13. Mai, von 11 bis 12.30 Uhr zu einem digitalen Frühschoppen ein. Bei diesem möchte er mit den Teilnehmern trotz Corona ein geselliges Miteinander verbringen, heißt es in seiner Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Es wird Gespräche in lockerer Runde geben und die ersten 50 Anmeldungen aus seinem Wahlkreis bekommen vorab sogar ein Frühschoppen-Päckchen geliefert. Anmeldungen unter Angabe der Adresse sind bis Montag, 10. Mai, per E-Mail unter kontakt@foehr2021.de möglich. Die Päckchen werden dann am Mittwoch, 12. Mai, abends von seinem Team an die ersten 50 Anmeldungen verteilt. Die Einwahl erfolgt über Zoom unter der Meeting-ID 749 796 1570 oder telefonisch unter 030/30806188. zg