Frühstück mit Brantner

Eppelheim. Ob im Bundestag oder in den Rathäusern: Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert. Das schreiben die Eppelheimer Grünen in einer Pressemitteilung. Mit der neuen Gesprächsreihe unter dem Motto „Frauen, mischt euch ein!“ will der Grünen-Ortsverband Frauen Politik näher bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim „Frauenfrühstück“ referieren Politikerinnen über aktuelle Themen und kommen mit anderen Frauen ins Gespräch. Zum ersten „Frauenfrühstück“ mit Franziska Brantner, der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Heidelberg, sind alle interessierten Frauen eingeladen. Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz berichtet dann unter anderem über die aktuellen Herausforderungen von Klimaschutz und Energiesicherheit in einem veränderten Europa.

Isabel Moreira da Silva moderiert

Im Anschluss gibt es Gelegenheit zur Diskussion. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 27. März, statt. Einlass ist bereits um 10 Uhr, Beginn dann um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist das Café Bella Crema am Wasserturmplatz. Es wird auch Verpflegung geben. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Isabel Moreira da Silva.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Um vorherige Anmeldung unter ortsverband@gruene-eppelheim.de wird gebeten.