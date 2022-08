Für Bücherwürmer in allen Altersklassen

Eppelheim. Die Stadtbibliothek Eppelheim beteiligt sich gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern – der Stadt Eppelheim, dem Eppelheimer Buchladen und dem Förderkreis der Stadtbibliothek – weiterhin an der großen Sommerleseaktion „Heiß auf lesen“ (HAL). Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind seit Juli und noch bis Samstag, 24. September, eingeladen zu lesen, zu träumen, kreativ zu werden, zu chillen, abzufeiern und zu staunen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Koordiniert und unterstützt wird die Aktion von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Karlsruhe. Für alle Teilnehmer gibt es Urkunden und Preise zu gewinnen.

Verschiedene Angebote

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre melden sich kostenlos beim „Heiß auf lesen“-Sommerklub in der Stadtbibliothek an, entweder mit ihrem eigenen Bibliotheksausweis oder mit einem Sommerausweis, der –ebenfalls kostenlos – in der Bibliothek ausgestellt wird. Damit können sie pro Ausleihe zwei Bücher aus dem speziell gekennzeichneten Bereich „Heiß auf Lesen“ mitnehmen.

Die Mädchen und Jungen bekommen ein sogenanntes Logbuch für Notizen zu den gelesenen Büchern. In dem Logbuch befinden sich außerdem Losabschnitte für die große Preisverleihung. Bei der Rückgabe der gelesenen Bücher beantworten die Kinder und Jugendlichen dann Fragen zum Buch und dürfen anschließend einen Losabschnitt in die Lostrommel werfen. Dadurch sind sie dannbei der großen Preisverleihung bei der Abschlussparty der Aktion dabei.

Für alle, die nicht nur lesen, sondern auch etwas basteln möchten, gibt es eine Kreativaufgabe, die man allein oder im Team maximal vier Personen erledigen kann. Auch dabei gibt es Preise zu gewinnen. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten zur Kreativaufgabe gibt es in der Stadtbibliothek in der Jahnstraße 1 oder unter der Telefonnummer 06221/76 62 90.

„Blind Date“ beim Lesen

Die Teilnehmer ab 17 Jahren erwartet ein spannendes „Blind Date“ mit Büchern. Das Team der Stadtbibliothek hat Romane aus verschiedenen Kategorien eingepackt und nummeriert, sodass die Leserinnen und Leser bei der Abholung nicht sehen, welches Buch sie auswählen – ein echtes „Blind Date“ also. Diese Bücherpäckchen sind im Eppelheimer Buchladen (Scheffelstraße 14) ausgestellt und zum Ausleihen gedacht.

Wer bei der HAL-Aktion mitmachen möchte, sucht sich im Buchladen eine Nummer aus und lässt sich in eine Liste eintragen. Dann kann man das geheimnisvolle Buchpäckchen mit nach Hause nehmen, auspacken und lesen. Nach Beendigung der Lektüre werden die Bücher ganz gewöhnlich in der Stadtbibliothek Eppelheim zurückgegeben. Und auch für die Erwachsenen gibt es eine Kreativaufgabe: Sie dürfen eine kurze Zusammenfassung schreiben, ob und was ihnen an dem gelesenen Buch gefallen hat und ein Foto machen – von sich und dem Buch oder vom Buch und dem Ort, an dem sie das Buch am liebsten gelesen haben.

Die kleine Rezension und das Bild werden per E-Mail an eppelheimer.buchladen@gmx.de geschickt. In dem Buchfachgeschäft sind dann die Rezensionen mit den Fotos zusammen im Schaufenster ausstellt - sozusagen als Leseempfehlung für andere Neugierige. Für alle Erwachsenen, die dabei mitmachen und fleißig rezensieren, gibt es zum Abschluss ein Geschenk. Die große Abschlussparty für alle Kinder und Jugendlichen, die an der großen Sommerleseaktion teilnehmen, findet am Freitag, 23. September, von 12 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek Eppelheim statt. zg