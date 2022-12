Fußballabteilung des ASV Eppelheim feiert erstes Glühweinfest

Eppelheim. Die Stadt war in Schnee gehüllt. Minus zehn Grad zeigte das Thermometer. Da überlegt es sich so mancher zweimal, ob er ausgeht – es sei denn, es gibt einen guten Grund. Und den gab es tatsächlich: Die Fußballabteilung des ASV Eppelheim hatte kürzlich erstmalig zu einem Glühweinfest eingeladen. Wer bei der Premiere dabei sein wollte, zog sich winterfest an und kam vorbei.

Auf dem Weg zum gut geschützten Festbereich spürte man zwar die Winterkälte und der Schnee knirschte unter den Schuhen. Aber schon beim Betreten des Sportparks wurde es den Gästen wenigstens optisch schon etwas wärmer: Kerzen, Lichterketten und kleine Feuerstellen erhellten die Nacht und sorgten für eine zauberhafte Atmosphäre. Wer den wind- und wetterfest hergerichteten Festbereich erreicht hatte, der konnte sich prima mit Glühwein, Glüh-Gin, Hot Aperol oder Früchtepunsch aufwärmen.

Dazu konnte man sich entweder Flammkuchen in zwei Varianten, Thüringer Bratwurst, Feuerwurst mit Brötchen oder Pommes schmecken lassen. Das gut eingespielte Serviceteam der Fußballabteilung, das regelmäßig bei Heimspielen die Zuschauer versorgt, war mit Steffen Fein, Thomas Sarközi, Rainer Sturm, Klaus Brückner, Chris Spicocchi und Frank Vieregge zur Stelle. Unterstützt wurden sie von Andreas Martin, Carmen Brückner, Kristin Schleich, Miri Meisel und Philipp Beisel, die allesamt dem Vergnügungsausschuss der Abteilung angehören.

Idee kam beim Weihnachtsdorf

Federführend organisiert wurde die Glühweinabend-Premiere, die auf Anhieb gut besucht war, von Vorstandsmitglied Martina Schleich. Die Idee dazu sei bei den Überlegungen zur Teilnahme am Eppelheimer Weihnachtsdorf entstanden, erzählte sie. „Wir wussten nicht, ob wir in diesem Jahr für unseren Stand genügend Helfer aus der Fußballabteilung zusammenbekommen.“ Die ASV-Fußballer wollten dann wenigstens für die Mitglieder und die Bevölkerung als Alternative einen Glühweinabend anbieten. Glücklicherweise hat die Fußballjugend beim Weihnachtsdorf tatkräftig mitgeholfen, so dass die ASV-Fußballer den Schichtdienst an beiden Tagen abdecken konnten. Die Glühweinfest-Idee wollte man aber nicht einfach verwerfen. „Wir wollten es ausprobieren und lassen uns heute überraschen“, erklärte Schleich. „Wenn der Abend gut läuft, könnte ich mir vorstellen, die Veranstaltung beizubehalten“, meinte sie.

Auf die Spielbegegnungen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat die Fußballabteilung bei der Planung ihres neuen Festtermins Rücksicht genommen. Schleich und ihr Team hatten darauf geachtet, dass sie mit ihrem Glühweinfest erst nach Abpfiff des „Kleinen Finales“, das Kroatien gegen Marokko für sich entscheiden konnte, starteten. „Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass unser Fest dann ausgerechnet auf den bislang kältesten Tag der Woche fallen würde“, meinte sie. Der Zuspruch war trotzdem gut. Die ersten kamen gleich um 18 Uhr, andere erst etwas später. „Unser Glühweinfest ist für alle gedacht, die sich mit dem ASV verbunden fühlen“, betonte Schleich. Und das waren an diesem klirrend kalten Winterabend viele.