Eppelheim. Der Fußgänger, der am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Wieblinger Straße schwer verletzt worden war, ist jetzt verstorben. Das teilt die Polizei am Mittwochvormittag mit. Der 39-jährige Fußgänger erlag am Dienstag seinen Verletzungen in Folge des Unfalls und verstarb in einem Krankenhaus.

Der Verkehrsdienst Heidelberg, welcher die Unfallermittlungen leitet, sucht weiter nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744111 zu melden.