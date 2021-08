Garten und Gemeinschaft wachsen und gedeihen

Eppelheim. Es ist nicht zu übersehen: Im neuen „Interkulturellen Gemeinschaftsgarten“ grünt und blüht, wächst und gedeiht es. Tomaten, Kohlrabi, Zuckererbsen, Buschbohnen, Radieschen, Möhren, Lauch, verschiedene Kräuter und Salate sind nur einige Lebensmittel, die auf dem Gelände zwischen Wasserturmstraße und Rudolf-Wild-Halle angebaut werden. Zu verdanken ist dieses grüne Paradies engagierten Mitbürgern, die das Gartenprojekt von der Idee bis zur Umsetzung unterstützt haben und es seitdem mit engagiertem Einsatz begleiten.

Die Idee, einen „Interkulturellen Gemeinschaftsgarten“ anzulegen, wurde bei der Bürgerveranstaltung „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ geboren, aus dem die integrative Projektgruppe „Eppelheim gemeinsam gestalten – mit Euch, für Euch!“ hervorging. Von den Ideen ließ sich das Gartenprojekt auf den von Bürgermeisterin Patricia Rebmann vorgeschlagenen städtischen Grundstücken in der Wasserturmstraße 19 und 21 am schnellsten umsetzen. Es sollte ein Platz geschaffen werden, an dem Einheimische, Zugewanderte und Flüchtlinge zusammenkommen, voneinander lernen und gärtnern können.

Im März 2020 erfolgte auf den damals noch wild bewachsenen Grundstücken der erste Arbeitseinsatz: Das Gelände wurde auf Vordermann gebracht und alles Störende entfernt. Viele ehrenamtliche Arbeitsstunden der Projektteilnehmer folgten. Die Stadt leistete mit ihrer Integrationsbeauftragten Nadine Bikowski und dem Bauhof von Anfang an Hilfestellung. So wurden beispielsweise auf dem Grundstück als wichtige Voraussetzung zur Bewässerung Wassertanks installiert.

Einige Monate später ist die Saat aufgegangen – und zwar im doppelten Sinne. Das Gelände hat sich in einen hübsch angelegten Garten mit Beeten, Blumenrabatten, Gartenhäuschen, Plauderecke und Rückzugsorten für Tiere verwandelt. Die Setzlinge und Samen gingen ebenso auf wie der Wunsch, eine Begegnungsstätte für Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Generationen zu schaffen.

Die Bürgermeisterin besuchte zusammen mit Nadine Bikowski das Gartengrundstück, um sich aus erster Hand über den Fortschritt zu informieren. Mit Blick auf das erfolgreich umgesetzte Projekt ging ihr das Herz auf: „Es ist eine große Errungenschaft für unsere Stadt, dass wir dieses Projekt in die Tat umsetzen konnten und es so gut angenommen wird. Es macht mich stolz und glücklich, weil der Garten zeigt, was man gemeinsam erreichen kann. Jeder bringt sich individuell für die Gemeinschaft ein.“

Naturnahe Fläche

Mit Birgit Thomas und Michaela Escher-Eisel waren zwei von derzeit zehn im Gemeinschaftsgarten Aktiven vor Ort, um das Projekt vorzustellen. Was deutlich wurde: Es soll eine naturnahe Gartenfläche werden, auf der sich Menschen, Tiere und Pflanzen wohlfühlen. „Im Eppelheimer Gemeinschaftsgarten sind alle willkommen, die sich engagieren und sich in der Gartengemeinschaft einbringen möchten“, erklärt Escher-Eisel. „Sowohl das gemeinsame Gärtnern, als auch das soziale Miteinander in Respekt, Toleranz und gegenseitiger Wertschätzung und die Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutz sind wichtige Aspekte. Alle Ideen werden gemeinschaftlich diskutiert und beschlossen“, hebt sie hervor.

Die Benutzung des Gartens erfolgt auf eigene Verantwortung. Laut Nutzungsregeln kann jeden Tag zwischen 8 und 22 Uhr im Garten gepflanzt, gegossen und gejätet werden. Es wurden Gemeinschaftstage festgelegt, an denen zusammen gearbeitet wird. Diese sind jeweils mittwochs von 10 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 17 Uhr. Samstags ist auch Besprechungstag. Bei Bedarf werden Aufgaben, Pläne, Bepflanzungen oder Anschaffungen diskutiert. Auf dem Areal gibt es Einzel- und Gemeinschaftsbeete. Letztere werden auch zusammen geerntet. Ein Gießplan hilft, damit die Bewässerung sichergestellt ist.

Nicht nur gärtnern soll auf dem Gelände künftig möglich sein, sondern es soll auch ein Treffpunkt zum Plaudern werden. Angestrebt ist eine Kooperation mit Grundschulklassen, um Kinder für den Anbau von Obst, Gemüse und Kräutern zu begeistern. Geplant ist auch, aus Ernteware Produkte herzustellen und zu verkaufen, um frisches Saatgut oder Gerätschaften kaufen zu können.

Info: Wer mitgärtnern möchte, meldet sich bei Nadine Bikowski, Telefon 06221/79 41 26 oder E-Mail: n.bikowski@eppelheim.de.