Gebetstag zu Hause oder in Kirche feiern

Eppelheim. In den Gottesdiensten der evangelischen Kirchengemeinde besteht bis auf Weiteres die Notwendigkeit, eine FFP2-Mund-Nase-Maske zu tragen. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Die Sitzplätze in der Pauluskirche sind aufgrund des einzuhaltenden Abstands ebenfalls nach wie vor begrenzt. „Kommen Sie deshalb bitte möglichste rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes“, appelliert die Kirchengemeinde. Gruppen, Kreise und Chöre finden derweil vorläufig nach Absprache statt.

Die evangelische Kirchengemeinde sucht außerdem dringend Austräger für den Gemeindebrief, da eine Reihe der bisherigen Austräger aus alters-, berufs- oder gesundheitlichen Gründen diese Tätigkeit nicht mehr wahrnehmen können. Aufgabe ist es, dreimal jährlich in einem begrenzten Bezirk den jeweils neuen Gemeindebrief an alle Haushalte zu verteilen. Die Gemeindebriefe werden den Austrägern zum Verteilen nach Hause gebracht und sollen dann möglichst innerhalb einer Woche in den angegebenen Straßen verteilt werden. Interessierte melden sich bei Diakonin Johanna Hassfeld, Telefon 0151/62 52 19 67.

Tasche zum Mitnehmen

Die Verantwortlichen weisen in ihrer Mitteilung auch auf den Weltgebetstag hin. Die Corona-Pandemie habe Armut und Ungleichheit verschärft – zugleich habe sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten erschüttert. Als Christ jedoch glaube man an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang: „Deshalb feiern wir auch dieses Jahr wieder den Weltgebetstag in Eppelheim mit allen, die kommen wollen“, heißt es. Das ökumenische Vorbereitungsteam lädt dazu alle Eppelheimer ein, den Gottesdienst zum Weltgebetstag am Freitag, 4. März, um 19 Uhr im Franziskus-Hof, dem katholischen Gemeindezentrum, gemeinsam zu feiern.

Das Team bietet für diejenigen, die wegen Corona nicht zum Gottesdienst kommen können, eine Tasche „to go“ an. Darin sind die Gottesdienstordnung mit der Postkarte des diesjährigen Motives sowie einige Gaben enthalten, damit man den Weltgebetstag auch zu Hause feiern kann. Wer für die Feier zu Hause eine solche Tasche haben möchte, meldet sich bis Mittwoch, 2. März, bei Ulrike Geisser (katholisch), Telefon 0162/1 91 79 02, oder Elisabeth Klett (evangelisch), Telefon 0160/8 52 63 60. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.ekieppelheim.de