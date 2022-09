Gelbes Band in Eppelheim: Obst „fer umme“

Eppelheim. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Mirabellen: Viele Obstsorten sind jetzt erntereif. In Eppelheim dürfen Obstbäume, die ein gelbes Band tragen, von jedermann geerntet werden. Denn die Stadt nimmt zum zweiten Mal in Folge an der bundesweiten Aktion „Gelbes Band“ teil. „Grundlegend gilt: Gekennzeichnete Bäume dürfen ohne Rücksprache geerntet werden“, betont Benedikt Seelbach, Umweltbeauftragter der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürger können sich kostenfrei Obst pflücken oder vom Boden auflesen und für den Eigenverbrauch verwenden. „Die Aktion wird in diesem Jahr das zweite Mal angeboten“, informiert er. „Im letzten Jahr bezog sich das Angebot der gekennzeichneten Bäume auf die Streuobstwiese beim ASV-Sportplatz. Dieses Jahr wurde es um weitere Bäume erweitert“, erklärt der Umweltbeauftragte. Eppelheim beteiligt sich mit Bäumen auf stadteigenen oder gepachteten Flächen an der Aktion. Die markierten Bäume sind auf der Streuobstwiese im Süden zwischen ASV-Sportplatz und Patrick-Henry-Village sowie entlang der Birkigstraße, am Versickerungsbecken im „Hinteren Lisgewann“ und im „Gewann Hardten“ zu finden. Hier darf kostenlos gepflückt oder Obst vom Boden aufgelesen werden. Die Bäume sind frei zugänglich. Die Ernte erfolgt auf eigene Gefahr. Zum Schutz vor Unfällen bittet die Stadt, nicht auf die Bäume zu klettern.

Eppelheim: etwa 20 bis 25 Bäume mit einer gelben Schleife markiert

Insgesamt sind auf Eppelheimer Gemarkung etwa 20 bis 25 Bäume mit einer gelben Schleife markiert und zur Ernte freigegeben. „Es handelt sich überwiegend um Apfelsorten, aber auch Birnen und Zwetschgen sind dabei“, so Seelbach. 2023 sei vorgesehen, noch weitere Bäume auf öffentlichen Flächen zu markieren wie beispielsweise auf Anregung der Mirabellenbaum am Ende der Gartenstraße und die Obstbäume entlang des Autobahndamms von der Freiherr-von-Drais-Straße bis zum Reitgelände. „Sie sind noch eine sehr gute Ergänzung, die wir im nächsten Jahr gerne hinzufügen“, meint der Umweltbeauftragte.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ehrenamt Sie tun alles, was sie können: Die Alles-Retter sind in Plankstadt unterwegs Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sommerinterview (Teil 3) Eppelheimer Grüne wollen dem Flächenfraß entgegenwirken Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Klimaschutzserie (Teil 1) Lastenräder sind jetzt in Plankstadt im Einsatz Mehr erfahren

Die Anregung zur Teilnahme Eppelheims an der „Gelben Band“-Aktion gab der im Juli viel zu früh verstorbene SPD-Stadtrat Alexander Pfisterer im vergangenen Herbst, um der Verschwendung von Lebensmitteln – in diesem Fall dem Verderb von Obst – entgegenzuwirken. Auf das Ernteprojekt aufmerksam geworden ist er durch die Vorreiterrolle des Landkreises Esslingen, der den „Zu gut für die Tonne!“- Bundespreis in der Kategorie „Landwirtschaft & Produktion“ gewann und damit viele weitere Gemeinden in ganz Deutschland dazu inspirierte, sich der Aktion anzuschließen. Im Rahmen der Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ riefen daraufhin im letzten Jahr das „Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft“ und die Ministerien der Länder erstmals bundesweit zur Ernteaktion „Gelbes Band“ auf.