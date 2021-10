Geldautomat gesprengt - 100.000 Euro Schaden

Eppelheim. Bislang unbekannte Täter haben am frühren Freitagmorgen gegen 3.30 UIhr einen Gelautomaten gesprent und dabei einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Der SB-Pavillon der Sparkasse in der Seestraße wurde komplett zerstört, wie die Polizei mitteilt. Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung, in der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, gelang den Tätern die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um mehrere Personen handelte, die anschließend mit zwei Pkw flüchteten. Ob diese Beute machten, war am Freitagmorgen gegen 8 Uhr noch unklar.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Spurensicherung am Tatort noch in der Nacht aufgenommen. Auch die Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart sind in die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eingebunden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und deren Fluchtfahrzeuge sowie zur Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0621/1744444 in Verbindung zu setzen.