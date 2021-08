Geparkte Autos gerammt – 21.000 Euro Schaden, Fahrer verletzt

Eppelheim. Bei einem Auffahrunfall sind am Samstagnachmittag in Eppelheim drei Fahrzeuge schwer beschädigt und der Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein Nissan-Fahrer gegen 15.55 Uhr in der Schubertstraße auf Höhe der Hausnummer 14 unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit sei er auf einen am Fahrbahnrand geparkten Ford aufgefahren. Der Ford wiederum wurde dadurch auf einen vor ihm geparkten Mitsubishi geschoben.

Der Nissan-Fahrer zog sich bei dem Unfall eine Prellung zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Zwei der Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Eppelheim war vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 21.000 Euro.