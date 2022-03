Gerda Steiner übernimmt die Rolle

Eppelheim. Für eine der Hauptrollen war in der Boulevard-Komödie „Celine“ neben Christine Neubauer ursprünglich Christine Urspruch geplant. Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung der Schauspielerin übernimmt Gerda Steiner nun die Rolle der Anna im Theaterstück „Celine“, das am Donnerstag, 17. März, in der Rudolf-Wild-Halle zu sehen sein wird. Die Tickets sind bereits ausverkauft.

Bei der wenig populären Tätigkeit eines Einbrechers scheinen im Allgemeinen die Schattenseiten zu überwiegen. Das gilt vor allem, wenn man sich erwischen lässt. Eine Adresse, Tempo und Kaltblütigkeit, all das fehlt dem jungen Anfängerdieb Guillaume. Bereits beim „Anpirschen“ durch einen Vorgarten wird der Möchtegern-Al-Capone beobachtet. Dass es ihm dennoch gelingt, die Luxusvilla zu betreten, hat er nur der Neugier der Bewohner zu verdanken, die ihn bereits erwarten und dem verwirrten Taugenichts sogleich einen Beruhigungscognac verabreichen. Guillaume hat sich in der Hausnummer geirrt. zg