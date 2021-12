Gesangsverein wirbt mit Leckereien für Online-Singen

Eppelheim. Nachdem klar war, dass es auch in diesem Jahr kein „Eppelheimer Weihnachtsdorf“ geben wird, wurde als kleiner Ersatz seitens der Stadt für die Vereine eine Weihnachtsbude vor der Rudolf-Wild-Halle aufgestellt, um für sie wenigstens auf dem Wochenmarkt eine Verkaufsmöglichkeit für Selbstgebasteltes oder Selbsthergestelltes zu schaffen. Alle Vereine wurden angeschrieben – doch nur der Sängerbund Germania nutzte das Hüttenangebot und bereicherte mit einem Stand den Mittwochsmarkt.

Die Mitglieder verkauften verschiedene Köstlichkeiten, die von den Vereinsmitgliedern Annette Christiansen, Petra Hübler und Elisabeth Klett hergestellt wurden, zu kleinem Preis. Eine ganze Menge Gläschen und Flaschen hatten Klett und ihre Sangeskollegin Ulrike Matt auf der Verkaufstheke stehen. Die Beiden wussten den Kunden, die sich für die hausgemachten Köstlichkeiten interessierten, richtig Appetit zu machen.

Kleine Mitbringsel

Die Bandbreite der Leckereien, zu denen eingelegte Zucchini, Peperoni, Rote Beete, hausgemachte Zwetschgen- und Chili-Sauce und Curry-Ketchup gehörten, sowie Rotwein- und Apfelessig, verschiedene Marmeladen, Gelees und Schoko-Cornflakes-Happen, reichte von süß bis herzhaft. Die Köstlichkeiten eigneten sich auch sehr gut als kleines Mitbringsel, wenn man zur Weihnachtszeit eingeladen ist.

„Wir wollen hier als Verein Flagge zeigen und auch für unser Weihnachtsliedersingen werben, das in diesem Jahr leider online stattfinden muss“, erklärt Klett. Denn Corona beschert dem Verein erneut einen Jahresausklang ohne Weihnachtskonzert. Um dennoch in Weihnachtsstimmung zu kommen, lädt die Germania an diesem Montag, 20. Dezember, ab 19.45 Uhr die Bevölkerung ein, über ihre Internetseite und via Zoom mit den Germania-Chören Weihnachtslieder anzustimmen. sge

Info: Die Zugangsdaten gibt es auf der Homepage unter www.sbge.de