Gestaffelter Beginn in der Aula

Eppelheim. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) informiert, dass die Aufnahmefeier in den fünften Klassen am Mittwoch, 15. September, gestaffelt in der Aula des DBG stattfinden wird: Die 5a von 9 bis zirka 10 Uhr (Einlass frühestens 8.45 Uhr), die 5b von 11 bis zirka 12 Uhr (Einlass frühestens 10.45 Uhr), die 5c von 14 bis zirka 15 Uhr (Einlass frühestens 13.45 Uhr) und die 5d von 16 bis zirka 17 Uhr (Einlass frühestens 15.45 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schule bittet darum, dass Eltern und Kind einen Mund-Nasen-Bedeckung dabei haben. Es wird darauf hingewiesen, dass Eltern und Kind einen Nachweis über eine vollständige Corona- Impfung, über eine Genesung von Corona oder eine offizielle Bescheinigung über eine Testung, die nicht älter als 24 Stunden ist, mitzubringen haben. Die Schule bittet darum, keine Ranzen oder Schulsachen für die Feier mitzubringen. Am Donnerstag und Freitag wird für die „5er“ von 8 bis 13 Uhr Schule sein. Am Montag, 20. September, wird von 8 bis 13.15 Uhr unterrichtet. Ab Dienstag, 21. September, wird Unterricht nach Stundenplan stattfinden.

Siebte Stunde entfällt

Die Klassen sechs bis zehn werden am Montag, 13. September, ab 7.45 Uhr Unterricht haben. Die Kursstufen eins und zwei treffen sich am Montag, 13. September, um 8.15 Uhr in der Aula. In der dritten bis zur sechsten Stunde ist Unterricht nach Stundenplan. Die siebte Stunde entfällt für alle an diesem Tag. Kursstufe eins und zwei hat in der neunten bis elften Stunde Unterricht nach Stundenplan.