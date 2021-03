Eppelheim. Während die Corona-Epidemie mit ihren Einschränkungen für viele Menschen zu einer großen Herausforderung geworden ist, wächst der Hass in der Gesellschaft weiter. Ob in digitalen Foren, bei der Arbeit oder in der Politik – die Sprache der Abgrenzung und Anstiftung wird immer drastischer, heißt es in einer Pressemitteilung der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde Eppelheim. Gerade in solchen Zeiten sei es wichtig, dass alle Akteure der Gesellschaft ihre Verantwortung erkennen und Maßnahmen für die Förderung des Zusammenhaltes ergreifen.

Vor diesem Hintergrund lädt die Ahmadiyya-Jugend aus Eppelheim im Rahmen ihres Projektes „Islam & Coffee“ am Freitag, 26. März, um 18.30 Uhr zu einer digitalen Gesprächsrunde mit dem Thema „Alltagsrassismus – Gift für die Gesellschaft“ ein.

Mit dieser virtuellen Zusammenkunft möchte die Ahmadiyya-Jugend einen Diskurs anregen und zugleich ein Bewusstsein dafür schaffen, wie ein Zusammenhalt in der Gesellschaft erzielt werden kann.

Was ist denn „Islam & Coffee“?

Mit dem Projekt „Islam & Coffee“ bietet die Ahmadiyya-Jugend eine digitale und interaktive Plattform für einen konstruktiven Austausch. Die Teilnehmer erörtern und reflektieren bei einer Tasse Kaffee oder Tee nach einem kurzen Impulsvortrag in kleinen Gruppen Themen in einer lockeren, stets respektvollen Atmos-phäre aus der islamischen Perspektive. zg

Info: Die Teilnahme ist kostenlos über Ahmadiyyajugend.de/Eppelheim