Gisela-Mierke-Bad an Pfingstmontag geschlossen

Eppelheim. Das Gisela-Mierke-Bad in Eppelheim öffnet am Pfingstsonntag, 5. Juni, wie an jedem Sonntag von 8 bis 14 Uhr. An Pfingstmontag, 6. Juni, bleibt es hingegen für den Publikumsverkehr komplett geschlossen.

Von Mittwoch, 8. Juni, an ist das Gisela-Mierke-Bad wieder wie üblich von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Zusätzlich können Gäste allerdings am Donnerstag, 9. Juni, von 14 bis 21 Uhr ins Bad – donnerstags hat das Bad normalerweise nur für Schwimmvereine offen.

Am Feiertag Fronleichnam ist das Bad ebenfalls von 8 bis 14 Uhr geöffnet.