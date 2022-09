Eppelheim. In der Regel sonntags parallel zum evangelischen 10-Uhr-Gottesdienst findet in Eppelheim ein Kindergottesdienst statt. Es wird gemeinsam in der Kirche begonnen, von wo aus die Kinder dann in ihren eigenen Gottesdienst ins Gemeindehaus verabschiedet werden.

Vielleicht hat jemand Lust, selbst einen Gottesdienst zu gestalten? Das Team freut sich über Verstärkung! Interessierte melden sich im Pfarramt oder per E-Mail unter michaela.schmittberg@kbz.ekiba.de.