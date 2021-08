„Großartige Arbeit für die Schüler“

Eppelheim. Am letzten Schultag verabschiedete das Kollegium der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule mehrere verdiente Kolleginnen und Kollegen. Rektorin Verena Wittemer und Konrektorin Nina Lawrenz würdigten das erfolgreiche und nachhaltige Wirken der Pädagogen für die Schüler und ihre Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Eppelheimer Gemeinschaftsschule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teresa Dolzer war ein Jahr Klassenlehrerin der Inklusionsklasse 6 und prägte auch den AES-Bereich. Sie wird ab September an der Marion-Dönhoff-Realschule in Brühl unterrichten. Auch Sandra Mercatoris geht nach ihrer einjährigen Abordnung zurück an die Marion-Dönhoff-Realschule. Sie hat mit ebenfalls großartiger Arbeit unter anderem den Fachbereich Biologie bereichert. Seda Güler hat mit viel Engagement ihre vierte Klasse zum Abschluss gebracht und wird nach einem Jahr in Eppelheim nun nach Mannheim an eine Grundschule wechseln.

Referendare sagen Tschüs

Auch für die Referendare endete die Ausbildungszeit an der Friedrich-Ebert-Schule. Tamara Barth wird im neuen Schuljahr in Heidelberg im Privatschulzentrum eine bilinguale Klasse unterrichten. Patrick Kastl wechselt nach Bad Wimpfen an eine Gemeinschaftsschule, Kevin Steinemann wird an einer Stuttgarter Gemeinschaftsschule beruflich wirken.

Selen Cavas absolvierte ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Gemeinschaftsschule mit großem Engagement. Sie wird in Zukunft „Soziale Arbeit“ studieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rektorin Verena Wittemer wünschte im Namen des Kollegiums den Verabschiedeten alles Gute für ihr weiteres persönliches und berufliches Leben. zg