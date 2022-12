Große Ehre für einen großartigen Kirchenmusiker

Eppelheim. Die Ausgestaltung einer Ehrung sagt viel über Ansehen, Wertschätzung und Zuneigung aus, die ein Mensch genießt. Das konnte man kürzlich bei der Ernennung Peter Rudolfs zum Kantor erleben. Die Bänke der Pauluskirche waren beim Festgottesdienst voll besetzt, wie sonst nur an besonderen Festtagen und die musikalische Gestaltung glich einem großartigen Konzert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es musizierten der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Andreas Unglaube sowie langjährige musikalische Wegbegleiter wie Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, Baritonsänger Michael Leideritz, Barbara Obert (Oboe), Barbara Mauch-Heinke (Violine), Cristina Blázquez (Blockflöte) und Christoph Habicht (Cello). Peter Rudolf übernahm auch an seinem Ehrentag das Orgelspiel und die musikalische Begleitung am Cembalo. Die Liturgie des Festgottesdienstes oblag Pfarrerin Michaela Schmittberg, die Predigt hatte Pfarrerin Cristina Blázquez übernommen.

Die Verleihung der Kantorenurkunde erfolgte durch Detlev Helmer. Dem Kirchenmusikdirektor war es eine große Freude mit Peter Rudolf einen großartigen Menschen, langjährigen Freund und herausragenden Kirchenmusiker auszeichnen zu dürfen, der sich seit vielen Jahren unermüdlich, bewundernswert und mit Leib und Seele der Kirchenmusik widme. „Dass du diesen Titel aufgrund deiner langjährigen außerordentlichen Verdienste um die Kirchenmusik erhältst, ist wahrlich mehr als verdient. Ich kenne dich seit Jahrzehnten als einen hervorragenden Organisten, Cembalisten und Pianisten“, hob Helmer hervor. Rudolfs Engagement in Sachen Orgelspiel, Liturgik, Lieder- und Gottesdienstkunde seien enorm und vorbildlich.

Mehr zum Thema Konzert Evangelische Kirchenchöre gestalten Adventsmusik in Brühl Mehr erfahren Gottlob-Hees-Platz Früchtepunsch und mehr Mehr erfahren Evangelischer Gemeindesaal Herzhaftes zum Advent Mehr erfahren

„Dein Anliegen ist es, den Gottesdienst in seiner Gesamtheit zu sehen und zu erleben, die liturgischen Elemente mit zu planen, aufeinander zu beziehen und sie durch Dein Spiel zu bereichern.“ Der Festgottesdienst zur Kantorenernennung sei dafür das beste Beispiel. Doch Rudolf spiele nicht nur die Orgel in der Pauluskirche, sondern leite auch erfolgreich den evangelischen Kirchenchor seit nunmehr zehn Jahren mit vorzeigbarem Erfolg. Durch Engagement, Geduld und Zuwendung habe der Chor an Singvermögen und Klangfülle hinzugewonnen und sei in seiner Mitgliederzahl gewachsen.

Andachten ins Leben gerufen

Die beliebten Musikandachten in der Advents- und Passionszeit gingen auch auf Peter Rudolf zurück, informierte Helmer. Dieser habe sie vor über 25 Jahren ins Leben gerufen und gestalte sie seither zusammen mit namhaften Musikern. Darüber hinaus verrichte Rudolf seit Jahrzehnten in großer Treue und Zuverlässigkeit den Orgeldienst auf dem Eppelheimer Friedhof und spiele als Vertretung in der Region. Helmer wusste auch, dass der Kirchenmusiker unzählige ehrenamtliche Stunden investiert habe, um die Sanierung der Kirchenorgel in der Pauluskirche zu betreuen. „Du hast dich eingesetzt bei der Planung, Durchführung und Realisierung des aufwendigen, vierjährigen Projektes. Auch dafür gebühren dir großer Dank und Anerkennung!“

Nach dem Festgottesdienst waren alle Kirchenbesucher zu einem Beisammensein ins Gemeindehaus eingeladen, wo auch Gelegenheit bestand, Grußworte zu sprechen. Glückwünsche zur Kantorenernennung überbrachte in freundschaftlicher Verbundenheit der evangelische Kirchenchor Reilingen mit Frank Powik an der Spitze. Seitens der evangelischen Kirchengemeinde gratulierte Elisabeth Klett. Zuerst überbrachte sie Peter Rudolf als stellvertretende Vorsitzende die Glückwünsche des Kirchengemeinderates und lobte dessen großartiges Engagement, mit der er seine Tätigkeiten für die Kirchengemeinde ausführe, und seinen Sach- und Fachverstand, der nicht nur bei Orgelrenovierungen von unschätzbarem Wert sei.

Danach war es ihr als Obfrau des evangelischen Kirchenchores eine große Freude, Rudolf als Chorleiter die große Wertschätzung der Sängerinnen und Sänger zum Ausdruck zu bringen. „Wir schätzen seine Begeisterung, die er mitbringt und die er in uns weckt.“ Er fordere, fördere, unterstütze und leite den Chor und sei stets perfekt auf die Chorproben vorbereitet. „Mit ihm haben wir einen Menschen als Chorleiter gefunden, der uns versteht.“

Mit einem Lied dankten die Chormitglieder ihrem langjährigen Chorleiter. „Wir singen nicht nur gerne zum Lob Gottes, sondern wir feiern auch gerne – und das können wir richtig gut“, meinte Klett. Das bewiesen die Mitglieder des Kirchenchors direkt nach dem Festgottesdienst, wo sie für den Sektempfang zuständig waren und für das leibliche Wohl aller sorgten, die dem geselligen Beisammensein im Gemeindehaus beiwohnten.