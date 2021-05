„Grüne haben den Bogen überspannt“

Eppelheim. „Es ist in meinem Arbeitsleben bisher noch nicht vorgekommen, dass sich eine Fraktion des Gemeinderates so schlecht benommen hat. Es ist legitim, dass verschiedene Meinungen vertreten werden, davon lebt unsere Demokratie. Natürlich ist es auch in Ordnung, komplett dagegen zu sein. Das ist immer mein unternehmerisches Risiko. Was aber nicht hingenommen werden kann, ist, dass schlichtweg die Unwahrheit gesagt und damit auch noch Werbung gemacht wird.“

Nezaket Yildirim ist verärgert über die Reaktion der Eppelheimer Grünen nach dem Rückzug des geplanten Edeka-Baus. Diese sehen ihre Argumente, die sie dem Projekt von Yildirims Immo Real Estate GmbH als Investor entgegensetzten, in einer Stellungnahme (SZ vom 20. Mai) überzeugend.

Yildirim sieht im Umgang der Eppelheimer Kommunalpolitiker jedoch zwei Dinge vermischt, die hier nicht zusammengehören: zum einen sie in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des genannten Unternehmens und zum anderen ihre Nominierung zur Bundestagswahl seitens der SPD. Daher reagiert sie auf die Mitteilung der Grünen-Stadtratsfraktion weiter, wie folgt: „Ich habe eine sehr zuverlässige Firma für eine Analyse herangezogen, um die wichtigsten Fakten für alle zu benennen. Eine Frechheit dies als Gefälligkeitsgutachten zu bezeichnen. Die Grünen in Eppelheim haben auch alle ökologisch sinnvollen Vorschläge als ,reine Kosmetik‘ bezeichnet, beharren aber bei anderen Bauvorhaben auf genau diese Punkte. Plötzlich sei ein Ausbau des ÖPNV unattraktiv. Im gleichen Atemzug wurde aber viel Geld für eine ÖPNV-Erweiterung ausgegeben. Die Argumente sind schlichtweg unstimmig und teilweise an den Haaren herbeigezogen. Es wurde in öffentlicher Sitzung zum Beispiel gesagt, dass eine arme Oma dann bei 35 Grad viel zu weit laufen müsste. Was macht die gleiche Zielgruppe denn komplett ohne Markt? Edeka einfach nicht glauben zu wollen, dass in absehbarer Zeit dort kein Lebensmittelgeschäft mehr zur Verfügung steht, ist völlig absurd. Die Augen verschließen, hilft praktisch doch niemandem weiter“, schreibt Yildirim.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

In ihrer Stellungnahme heißt es weiter: „Natürlich verdiene ich mein Geld mit solchen Projekten. Kein Unternehmer investiert in brotlose Projekte. Dennoch bin ich gerade als Einzelunternehmerin meiner sozialen Verantwortung immer treu geblieben, ebenso wie der ökologischen Verantwortung. Die so viel gerühmte Nachhaltigkeit besteht nun einmal aus drei Säulen und eine davon ist auch die Ökonomie. Mit meiner Firma eine Stadt entwickeln und davon mein Auskommen zu bestreiten ist eine schöneKombination. Als Frau in der Baubranche geht es zuweilen richtig rund, ich bin vieles gewöhnt. Aber die Eppelheimer Grünen haben hier eindeutig den Bogen überspannt“, äußert sie ihre Enttäuschung deutlich. kaba/zg

