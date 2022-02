Gymnasiasten lesen Schwetzinger Zeitung

Eppelheim. Gesellschaftliche Veränderungen werden in den Gemeinden angestoßen und müssen als solche auch angenommen werden. „Umso wichtiger ist es, dass es lokale Medien gibt, die diese Prozesse informativ und meinungsbildend begleiten. Sie leisten somit einen bedeutsamen Beitrag zur Demokratie, auch wenn dieser oftmals unterschätzt wird“, schreibt Lehrer Andreas Steckbauer in einer Pressemitteilung des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) über eine besondere Patenschaft von Patricia Rebmann.

Die Eppelheimer Bürgermeisterin habe die Bedeutung des lokalen Journalismus erkannt und spendiere nun dem DBG ein Zeitungsabonnement der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung. Die Zeitung liegt ab sofort im Aufenthaltsraum der Oberstufenschüler aus und bietet den Gymnasiasten die Möglichkeit, ihre Pausen und Freistunden mit dem Lesen einer qualitativ hochwertigen und unabhängigen Lokalzeitung zu verbringen. Somit bietet sich den Oberstufenschülern die Chance, sich fernab der heutzutage üblichen digitalen Informationsquellen über lokale, aber auch überregionale Themen zu informieren und sich eine eigene Meinung zu bilden.

Printmedium positiv angenommen

Wer nun glaube, dass die Tageszeitung als Informationsquelle bei Schülern ausgedient habe, sehe sich in den Pausen und Freistunden der Oberstufenschüler eines Besseren belehrt. „Die Reaktionen sind durchweg positiv und zeigen Motivation am Lesen und der Aufbesserung des Allgemeinwissens“, schreibt Steckbauer.

Was wiederum auch Patricia Rebmann freue. Die Eppelheimer Verwaltungschefin kündigte an: „Gerne komme ich auch einmal zum Lesen und Diskutieren dazu.“ Gerade die kommunalpolitischen Themen gäben sicherlich jede Menge Gesprächsstoff. Denn das, was vor der eigenen Haustür passiert, findet man nur bei uns – in der Schwetzinger Zeitung. zg