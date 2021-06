Haltestelle Kirchheimer Straße außer Betrieb

Eppelheim. Die Haltestelle Kirchheimer Straße ist ab Montag, 28. Juni, außer Betrieb und bleibt das voraussichtlich bis Sonntag, 3. Oktober. Eine Ersatzhaltestelle wird es im Bereich der Einmündung der Grenzhöfer Straße in die Hauptstraße geben, diese wurde in den vergangenen Tagen eingerichtet. Laut RNV-Projektleiterin Eveline Herrmann werde auch versucht, sie barrierefrei zu gestalten. Dort soll auch der Umstieg von der Linie 22 in die Buslinie 713 gewährleistet sein. Der Umstieg zur Buslinie 732 ist am Rathaus möglich. Durch die Ersatzhaltestelle ergibt sich aber natürlich eine andere Taktung der Bahn.

AdUnit urban-intext1