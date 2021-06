Hans-Peter Wild verzichtet auf Feier zum 80.

Eppelheim. Der Capri-Sun-Chef Hans-Peter Wild wird heute 80 Jahre alt. Aus Corona-Gründen habe er in diesem Jahr auf das Angebot der Stadt, eine Feier auszurichten, verzichtet, teilen die Verantwortlichen auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Nichtsdestotrotz erhalte er natürlich ein Geschenk und werde in den hiesigen Medien gewürdigt. „Wir freuen uns mit Dr. Wild über seinen Ehrentag und sind mit unserem Ehrenbürger, seiner Familie und dem Werk Capri-Sun in großer Dankbarkeit für die Treue zur Heimatstadt verbunden“, sagte Bürgermeisterin Patricia Rebmann anlässlich des Geburtstages.

