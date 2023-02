Harald Andres sitzt jetzt im Eppelheimer Gemeinderat

Eppelheim. Ein neues Gesicht sitzt seit Montagabend am Eppelheimer Ratstisch: Harald Andres ist als CDU-Stadtrat für den ausgeschiedenen Trudbert Orth nachgerückt. Bürgermeisterin Patricia Rebmann verpflichtete den Rechtsanwalt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in der Rudolf-Wild-Halle. Der 49-Jährige ist seit über zehn Jahren in der CDU tätig, verheiratet und hat zwei Kinder.

Eigentlich wäre Werner Sauer nachgerückt, der im Jahr 2019 bei der Kommunalwahl 1659 Stimmen einheimste. Er hat das Amt allerdings aus „einem wichtigen Grund“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, abgelehnt. Als nächster Ersatzbewerber stand mit 1638 Stimmen Harald Andres auf der Liste. Einstimmig beschloss das Gremium, Harald Andres in seine Reihen aufzunehmen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Harald Andres unterzeichnen die Dokumente, die den CDU-Politiker als Stadtrat verpflichten. © Zelt

Damit einhergeht auch die Neubesetzung der Ausschüsse, in denen Orth bislang saß. Andres wird fortan seinen Platz im Technischen Ausschuss einnehmen. Im ÖPP-Ausschuss und der Haushaltsstrukturkommission übernimmt Peter Bopp (FDP). Einstimmig beschloss der Rat die vorgeschlagene Neubesetzung der Ausschüsse.

Gemeinderat Eppelheim: Posten neu besetzt

Eine ebenfalls vakante Stelle, die es nun zu besetzen galt, war die des zweiten Stellvertreters der Bürgermeisterin. Diesen Posten hatte Trudbert Orth nämlich zusätzlich inne. Die Stellvertreter der Stadtchefin Patricia Rebmann werden aus der Mitte des Gremiums gewählt. Volker Wiegand (CDU) schlug seinen Fraktionskollegen Linus Wiegand als zweiten Stellvertreter vor. Weitere Vorschläge wurden nicht gemacht.

Auf Wunsch von Nika Weiss (Bündnis 90/Die Grünen) wählten die Stadträte geheim mit Stimmzetteln. Es kann nämlich nur offen per Handzeichen gewählt werden, wenn kein Mitglied des Gremiums widerspricht. Mit 18 Jastimmen, einer Neinstimme, einer Enthaltung sowie einer ungültigen Stimme wählte der Gemeinderat Linus Wiegand zum zweiten Bürgermeister-Stellvertreter. Der Maurermeister sitzt bereits seit 1994 für die CDU im Gemeinderat.