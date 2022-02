Ein Dutzend Krimifans ließen sich den „Schmutzigen Donnerstag“ in der Stadtbibliothek nicht entgehen. Bei der zweiten Lesung in diesem Jahr drehte sich alles um die Niederungen einer mörderischen Fasnacht. Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett, närrisch als Hippie-Mädchen verkleidet, begrüßte dieses Mal den Autoren Harald Schneider, der am Faschingsdienstag in Frankenthal den „Pälzer Krischer“

...