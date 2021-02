Eppelheim. Der Gemeinderat in Eppelheim tagt am Montag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle. Zentrales Thema auf der Tagesordnung ist die Verabschiedung des Haushalts 2021. Des Weiteren werde geprüft, welche Grundstücke für die Zwecker der Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden können. Außerdem steht die städtebauliche Entwicklung im Innenbereich sowie die Verwendung des für 2021 gebildeten Vereinsfonds auf der Agenda.

