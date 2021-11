Heidelberger "Hardchor" tritt in Rudolf-Wild-Halle auf

Eppelheim. „Wann willst du leben, wenn nicht jetzt?“ – Der Heidelberger „Hardchor“ stellt sich diese Frage gesanglich am Samstag, 13. November, ab 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle. Lange musste er schweigen, jetzt singt er wieder: Die Männer sind zurück auf der Bühne, mit frischem Schwung, einigen neuen Sängern und dem Besten, was ein A- Cappella-Ensemble zu bieten hat. Gesang, Gesang und Gesang. Das schreibt die Gruppe in einer Pressemitteilung.

Die Männer um Dirigent Bernhard Bentgens konnten sich im vergangenen Jahr nur zu geheimen Proben im Internet treffen. Doch nun präsentiert der „Hardchor“ endlich sein aktuelles Programm unter dem passenden Titel „Wann willst du leben, wenn nicht jetzt?“, der einem Lied von Bernhard Bentgens entliehen ist.

Der Abend schlägt einen musikalischen Bogen vom Rocksong „Golden Earring“ über Lieder von Bernhard Bentgens und Salon-Hip-Hop von Pigor Eichhorn bis zum klassischen Volkslied.

Die schräg witzigen Wortbeiträge der Mitglieder des international besetzten Ensembles (neben einem Holländer, einem Österreicher, einem Italiener und einem Engländer sind auch ein Schwabe und ein Schwarzwälder dabei) sorgen dabei für die zwerchfellerschütternden Kontraste zum stimmlichen Wohlklang und zur sängerischen Virtuosität.

Seit mehr als 30 Jahren mischen die „Hardchor“-Männer um Dirigent Bernhard Bentgens mit ihrer einmaligen Kombination die deutsche Kleinkunst und A-Cappella-Szene auf. „Wann willst du leben, wenn nicht jetzt?“ verspricht somit einen unterhaltsamen und humorvollen Abend.