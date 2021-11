Es ist Brigitte Seeger zu verdanken, dass es in der Stadt seit einigen Wochen eine kostenlose Lebensmittelausgabe gibt, die sich an Mitbürger mit geringem Einkommen richtet. Die Eppelheimerin arbeitet ehrenamtlich bei der Heidelberger Tafel und ist in der Verwaltung tätig. Sie weiß: „Arme Menschen gibt es überall – auch in Eppelheim haben wir genug Mitbürger, die mit wenig Einkommen auskommen

...