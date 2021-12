Heiligabend wird gefeiert

Eppelheim. „Wir möchten grundsätzlich allen, die das Bedürfnis nach einem Weihnachtsgottesdienst haben, die Möglichkeit dazu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde. Deshalb bieten die Verantwortlichen eine Vielzahl von Gottesdiensten an. Weiterhin bestehen bleibe die Abstandsregel von zwei Metern. Auch Masken müssen getragen werden. Die Schutzmaßnahmen sehen zudem vor, dass die Heizung während der Gottesdienste nicht eingeschaltet sein darf. Für einige Gottesdienste werden Interessierte gebeten, sich per E-Mail an die Adresse eppelheim@kbz.ekiba.de oder unter Telefon 06221/76 00 27 anzumelden.

Keine Anmeldung benötigt wird für die Gottesdienste zum vierten Advent mit Pfarrerin Cristina Blázquez am Sonntag, 19. Dezember, um 10 und 11 Uhr. An Heiligabend kann die Christmette um 22 oder 23 Uhr ohne Anmeldung besucht werden.

Rechtzeitig anmelden

Angemeldet werden muss sich für die Gottesdienste am Freitag, 24. Dezember, um 11 Uhr – Gottesdienst für Kinder und Eltern – um 14 und 15 Uhr – Gottesdienst für Familien – sowie um 17 und 18.30 Uhr. Am Samstag, 25. Dezember, 10 und 11 Uhr, finden Gottesdienste mit Konfirmanden statt. Ein Abendmahlsgottesdienst wird am Sonntag, 26. Dezember, 10 Uhr, angeboten. zg