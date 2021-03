Eppelheim. „Es ist ein bisschen unangenehm, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt“, meint Anita Skonieczny kurz nach dem ersten Corona-Schnelltest ihres Lebens. Die 40-Jährige lässt sich im Schnelltestzentrum im Foyer der Rudolf-Wild-Halle mit einem Nasenabstrich auf Covid-19 untersuchen.

Sie befolgt den Rat der Testerin, den Kopf nicht zu bewegen und hält ganz still, als ihr das Teststäbchen durch die Nase bis zum Rachen geführt wird. „Ich wollte das für meine Kinder ausprobieren, damit ich ihnen erklären kann, was gemacht wird und wie sich das anfühlt“, sagt die zweifache Mutter.

Den Nasenabstrich nimmt Bürgermeisterin Patricia Rebmann vor. Sie erläutert jedem Testwilligen zunächst die Vorgehensweise, ehe sie das Teststäbchen etliche Zentimeter in die Nase einführt. Die Rathauschefin will aktiv beim Schnelltesten mitwirken und hat sich beim DRK-Kreisverband in Theorie und Praxis schulen lassen, um das DRK-Team bei Bedarf unterstützen zu können.

Wichtigstes Mittel gegen Pandemie

„Ich möchte zum einen Vorbild sein, wenn es um ehrenamtliches Engagement geht, und zum anderen möchte ich damit zeigen, wie wichtig mir diese Schnelltests sind. Bisher waren alle von mir getesteten Personen negativ. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so“, berichtet Rebmann. Testen und impfen erachtet sie in der momentanen Situation als wichtigste Maßnahmen, um die Pandemie zu beherrschen. „Ich wünsche mir, dass zu den nächsten Testterminen ganz viele Bürgerinnen und Bürger kommen, vor allem am Karsamstag, wenn Osterbesuche bei den Eltern oder Großeltern geplant sind“, unterstreicht Rebmann.

5000 Corona-Schnelltests stehen der Stadt zur Verfügung. Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes führt sie kostenlos in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung durch. DRK-Bereitschaftsleiter Helmut Dörr, dessen Stellvertreter Jens Hillger und Tim Ensmann übernehmen mit Bürgermeisterin Rebmann die Nasenabstriche und mit ihrem Team die Auswertung.

Rund 15 Minuten liegen zwischen Nasenabstrich und Testergebnis. Die Getesteten warten im Freien und erhalten ihre Testbescheinigung über ein Fenster ausgehändigt. „Sobald man getestet ist und auf das Ergebnis wartet, wird man doch ein bisschen nervös“, verrät Lucia Montgomery. Die 18-jährige Eppelheimerin ist in einer Heidelberger Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge tätig und kommt täglich mit vielen Menschen zusammen. Sie nutzt den Schnelltest, um gesundheitliche Gewissheit zu haben. Das kostenlose Schnelltestangebot der Stadt fand sie „mega gut“.

Sämtliche Altersgruppen vertreten

Zum ersten Testtermin kommen 80 Bürgerinnen und Bürger, berichtet Pressesprecher Christoph Horsch. Vom Schulkind bis zur Seniorengeneration sei jedes Alter vertreten – und alle Getesteten negativ. Die Zusammenarbeit von DRK und Stadt, die mit Freiwilligen im administrativen Bereich die Schnelltests unterstützt, funktioniert reibungslos, jeder hat seinen Zuständigkeitsbereich. Wer sich testen lassen will, muss ein Meldeformular ausfüllen. Um während der Testung und bei der Ausgabe des Ergebnisses sowohl dem Datenschutz als auch der Anonymität des Getesteten Rechnung zu tragen, wird allen Testwilligen am Check-in-Schalter eine Nummer zugewiesen.

Sobald jemand positiv getestet wird – es sind dann auf dem Kontaktstreifen zwei Streifen erkennbar –muss die Stadt eine Meldung an das Gesundheitsamt machen, erklärt Horsch. Außerdem erhalten die Betroffenen ein Infoblatt mit Handlungsempfehlungen und müssen sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben.

Ab dieser Woche bietet die Stadt in den Schulen Corona-Tests mit kinderfreundlichen Schnelltests an. Alle Schüler, die eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen, können sich bis zu den Osterferien zweimal pro Woche kostenlos testen lassen, informiert Marion Platzek von der Stadtverwaltung. Die Theodor-Heuss-Grundschüler werden in der Sporthalle der Rudolf-Wild-Halle getestet. Für alle anderen Schulen wird die Rhein-Neckar-Halle zum Schnelltestzentrum.

Am Freitag geht’s weiter

Weitere Corona-Schnelltesttage sind am Freitag, 26. März, von 16 bis 19 Uhr, Mittwoch, 31. März, von 16 bis 18 Uhr sowie Samstag, 3. April, von 10 bis 13 Uhr. Getestet wird im Foyer der Rudolf-Wild-Halle. Die Corona-Schnelltests sind kostenlos und stehen ohne Einschränkung allen Personen zur Verfügung, die sich gerne testen lassen möchten. Eine Terminreservierung ist aktuell nicht vorgesehen.