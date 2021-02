Eppelheim. Zwei Grundstücke in der Schwetzinger Straße sollen künftig vom Verein Postillion für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden. Der Gemeinderat stimmte der Verpachtung des Geländes der ehemaligen Baumschule Kulbach am Ortsausgang in Richtung Plankstadt zu.

Postillion war mit dem Wunsch an die Stadt herangetreten, ein Außengelände zur Verfügung gestellt zu bekommen. Gleichzeitig hatte die Verwaltung den Vorschlag gemacht, auf dem Areal gegenüber dem Jugendhaus einen Wald- und Naturkindergarten einzurichten und zu betreiben. Eppelheim muss in den kommenden Jahren rund 40 zusätzliche Kindergartenplätze schaffen. Mit dem neuen Projekt könne eine Alternative zu den vorhandenen Betreuungseinrichtungen angeboten werden, so die Verwaltung. Die beiden Flurstücke seien für die beabsichtigten Zwecke hervorragend geeignet, das habe eine Begehung mit Vertretern der Stadt und des Postillion gezeigt, hieß es weiter.

Der freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis ist bereit, das Grundstück in enger Absprache mit der Stadt zu gestalten und zu nutzen. Die Finanzierung für die Herrichtung und den Unterhalt übernimmt Postillion. Die Stadt zahlt Gestehungs-, Sach- und Betreuungskosten jährlich.

Generationsübergreifend nutzen

Postillion-Vorsitzender Stefan Lenz stellte in der Gemeinderatssitzung das Konzept des naturpädagogischen Grundstücks vor. Durch die punktuelle Öffnung für die Bürger könne eine generationsübergreifende Begegnungsstätte entstehen. Die Zielgruppen sind Kinder, die bei der Schulbetreuung durch den Postillion für eine naturpädagogische Ferienbetreuung angemeldet werden sowie Jugendliche, die hier einen Ort in der Natur eigenverantwortlich gestalten und aufsuchen können.

Die Eppelheimer Kindergärten können das Grundstück außerhalb der Schulferien vormittags nutzen. Die Bürger finden Sitzmöglichkeiten, es wird öffentliche Veranstaltungen geben. Das Gelände entlang des Feldweges soll in drei Kernbereiche gegliedert werden. Der vordere Bereich zur Straße hin eignet sich für die Jugendarbeit, da er direkt ans Jugendhaus grenzt. Im Zentrum soll die Begegnungsstätte mit kleiner Freiluftbühne, Sitzgelegenheiten und Outdoorküche entstehen. Der hintere Bereich ist für die Arbeit mit Kindern vorgesehen. Dort könnte ein Abenteuerspielplatz wachsen.

Zudem böte sich ein Bauwagen an, der als Lagerraum für Spielmaterialien und im Winter zum Aufwärmen genutzt werden könnte. Das Postillion-Konzept erfordert laufende Kosten von 3000 Euro pro Jahr. Da eine Buslinie vorbeiführt, wäre die Errichtung einer Haltestelle sehr sinnvoll, um auch eine Kooperation mit Plankstadt zu erleichtern. Im Haushaltsplan der Stadt sind für die Entwicklung 30 000 Euro eingestellt.

Renate Schmidt (SPD), Bernd Binsch (Eppelheimer Liste), Claudia Grau-Bojunga (Grüne) und Trudbert Orth (CDU) signalisierten die Zustimmung ihrer Fraktionen – der Beschluss erfolgte einstimmig. Genauere Vorstellungen der Initiatoren müssten noch ausgearbeitet werden. vw