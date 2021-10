Hoffnungsträger können hier alles geben

Eppelheim. Bestleistungen und Podestplätze, Weltmeistertitel und Olympiamedaillen fallen weder in der Leichtathletik noch in anderen Sportarten vom Himmel. Sie brauchen solide und zielgerichtete Basisarbeit. Das hat Leichtathletiktrainer Dr. Axel Emmerich vom Turnverein Eppelheim (TVE) erkannt und gehandelt.

Damit junge Talente, wenn sie der Kinderleichtathletik entwachsen sind und in die Wettkampfleichtathletik wechseln, möglichst früh in den jeweiligen Disziplinen mit Blick auf Talentsichtungen und Kadertraining gezielt aufgebaut und entsprechend gefördert werden können, hatte der Trainer des TVE, der die Schülerbereiche U12, U14 und U16 trainiert, die Idee, für den sportlichen Nachwuchs im Rhein-Neckar-Kreis eine Fördergruppe für Schüler der Altersgruppe U14 ins Leben zu rufen. Die Vereine melden ihre Hoffnungsträger an, die dann zusätzlich zum Vereinstraining ein Fördertraining erhalten.

Auf regionaler Ebene

Zusammen mit Rolf Bader, Vizepräsident des Badischen Leichtathletikverbandes, initiierte und konzipierte er das U14-Fördertraining. Er kann dabei auf ein hochqualifiziertes Trainerteam zurückgreifen, dem beispielsweise auch die erfolgreiche Olympiateilnehmerin und Mehrkämpferin Birgit Clarius angehört. Das Fördergruppen-Training startete im vergangenen Jahr und wird seither mit großem Erfolg auf regionaler Ebene durchgeführt.

Die jüngst veranstalteten Badischen Mannschaftsmeisterschaften auf der „Hans Stephan Sportanlage“ des Turnvereins waren der ideale Rahmen, um den engagierten Trainer und Ideengeber für dessen erfolgreiche Nachwuchsarbeit in der Leichtathletik zu ehren. Philipp Krämer, Präsident des Badischen Leichtathletikverbandes, überraschte den 48-jährigen Eppelheimer mit einer besonderen Auszeichnung.

Silberne Ehrennadel erhalten

In dankbarer Anerkennung und Würdigung der Verdienste um die Leichtathletik konnte er Dr. Axel Emmerich die Silberne Ehrennadel des Badischen Leichtathletikverbandes nebst Urkunde überreichen.

Das Fördertraining für die U14 Schüler soll nach den Wünschen von Krämer beispielgebend sein für den Leichtathletiknachwuchs in ganz Baden. „Diese Ehrung freut mich sehr“, betonte der Ausgezeichnete strahlend und freute sich, dass seine Idee jetzt über die Region hinaus Schule machen soll. sge