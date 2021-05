Hürde für ältere Bürger

Eppelheim. Nachdem der Investor den Antrag zur Errichtung eines neuen Edeka-Marktes zurückgezogen hat (wir berichteten), sieht die SPD-Fraktion mit Renate Schmidt, Annika Wesch, Alexander Pfisterer, Hans-Günther Büssecker und Jürgen Geschwill die Zukunft einer Einkaufsmöglichkeit im Süden Eppelheims stark gefährdet. Das schreibt sie in einer Pressemitteilung.

„Dass der Rückzug des Investors die Fraktion der Grünen zu Freudensprüngen veranlasst, ist befremdlich und zeigt ihr mangelndes Interesse an der Eppelheimer Bevölkerung“, erklärt die SPD-Fraktion. „Für uns steht die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Süden der Stadt an erster Stelle. Sollte der bestehende Edeka-Markt schließen, wird es ohne entsprechende Alternative zu einer Unterversorgung kommen. Und darunter werden vor allem unsere älteren Mitbürger leiden“, betonen sie.

Verhinderungstaktik fehl am Platz

Nachdem der Aufstellungsbeschlusses im März aufgrund einer Pattsituation im Gemeinderat abgelehnt wurde, haben sich viele Bürgerinnen und Bürger darüber empört, dass sie nicht an der Entscheidung beteiligt werden sollten, so die SPD-Fraktion. „Manche empfanden es sogar als Bevormundung“, heißt es in der Pressemitteilung der SPD. Daraufhin wurden von SPD, CDU/FDP und Eppelheimer Liste ein Antrag auf Bürgerentscheid gestellt, um der Bevölkerung ein Mitspracherecht einzuräumen. Durch die Absage des Investors wird es nun nicht mehr dazu kommen.

„Wir respektieren die Entscheidung des Investors, aber das Problem einer nachhaltigen Versorgung des Südens ist damit allerdings nicht gelöst“, betonen die Sozialdemokraten weiter. „Wir werden für eine gesicherte Nahversorgung nun nach möglichen Alternativen suchen müssen. Dies müsse aber in Form eines vernünftigen und ehrlichen Dialogs aller geschehen. „Eine Verhinderungstaktik mit Halbwahrheiten darf es nicht mehr geben, da sonst das Image von Eppelheim weiteren Schaden nimmt und potenzielle Investoren abschreckt.“

Bei allen Überlegungen gelte es zu verhindern, dass sich zukünftig der Verkehr durch Eppelheim erhöht, wenn mangels Einkaufsmöglichkeit im Süden die Anwohner verstärkt das Einkaufszentrum im Norden ansteuern oder ins Umland zum Einkaufen abwandern. zg