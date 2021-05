Hund schützt vor Überfall

Eppelheim. „Ich bin nicht allein, mein Hund ist mit dabei“, sagte die Kassiererin an der Shell-Tankstelle in der Handelsstraße in Eppelheim geistesgegenwärtig, als am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsraum betreten hat und von ihr die Herausgabe des ganzen Bargelds forderte.

Die 59-jährige Angestellte signalisierte dem Räuber, dass sie ihren Hund dabei habe – übrigens ein Schäferhund. Daraufhin ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Wasserturmstraße. Ob und wie der Mann bewaffnet war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg. Der Hinweis auf den Vierbeiner schlug den Räuber also in die Flucht.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, dunkler Kapuzenpullover mit durchgängig hellen Schriftzügen im Arm- und Schulterbereich und Applikationen in Camouflage-Optik, graue Jogginghose, graue Handschuhe, weiße Sneaker sowie ein dunkles Camouflage-Halstuch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, können sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174 44 44 melden. pol

