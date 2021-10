„Huub Dutch Duo“ aus Eppelheim gewinnt Kleinkunstpreis des Landes

Eppelheim. Endlich wieder auf der Bühne: In Esslingen wurde kürzlich der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg verliehen. Die Hauptpreise gingen an Stefan Waghubinger, Andy Häussler - und das „Huub Dutch Duo“ aus Eppelheim. Förderpreise erhielten Anne Folger und „Mackefisch“. Mit dem mit 5000 Euro dotierten Ehrenpreis wurde Schauspieler Michael Quast ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jazzig-swingende, musikalisch anspruchsvolle Unterhaltung, gespickt mit niveauvollem Entertainment – so beschreibt das „Huub Dutch Duo“ sein Programm. Die Künstler Hubertus Weijers und Christian Oettinger aus Eppelheim punkten bei der Jury: „Die beiden machen sich auf der Bühne ihren Spaß. Aber sie denken stets daran, warum sie auf der Bühne stehen: fürs Publikum.“

„Ich freue mich sehr, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten nicht nur eine hohe künstlerische Qualität ehren, sondern dass wir sie endlich auch wieder auf der Bühne erleben können. Beeindruckt hat mich vor allem, dass sich die Kleinkunst in Zeiten von Corona nicht nur ihre Vielfalt bewahrt, sondern zudem neue Formate erschlossen hat. Erneut zeigt sich, dass unser Land ein unglaubliches Potenzial an herausragenden Akteurinnen und Akteuren im Bereich Kleinkunst hat. Es ist einfach eine Freude, diese Szene zu erleben und zu fördern,“ sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski anlässlich der Preisverleihung.

„Der Abend hat einmal mehr gezeigt, dass Kleinkunst eine Bühne verdient – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn“, betonte Georg Wacker, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg. „Deshalb unterstützen wir dieses Engagement der Künstlerinnen und Künstler seit vielen Jahren als verlässlicher Partner – eben auch in schwierigeren Zeiten.“