Huub Dutch Duo präsentiert in Eppelheim eine besondere Version von Max & Moritz

Eppelheim. So richtig groovig wird’s in der Rudolf-Wild-Halle mit dem Huub Dutch Duo aus Eppelheim am Donnerstag, 24. November, ab 20 Uhr. „So haben Sie Wilhelm Buschs ,Max und Moritz’ noch nie gehört – genial vertont und mitreißend vorgetragen. Jeder Streich ist ein Erlebnis: Überraschende Wendungen, einprägsame Melodien, effektvolle Stimm-Arrangements, fesselnde Trompetensoli und ganz viel Groove“, versprechen die Veranstalter.

Die heimischen Musiker Huub Dutch und Chris Oettinger schleifen ihr Publikum durch viele musikalische Genres mit einem phantastischen Gespür für die erzählerischen Wendungen und den einmaligen Sprachwitz der Bubengeschichten von Witwe Bolte, Lehrer Lämpel bis hin zu Meister Müllers gefräßigem Federvieh.

Das Huub Dutch Duo gastiert mit „Max und Moritz“ in der Wild-Halle. © Huub

Karten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 19) gibt es im Vorverkauf immer mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim oder telefonisch unter 06221/79 44 02 sowie im Kundenforum unserer Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz. zg