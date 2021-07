Imapfaktion auf Rewe-Parkplatz

Eppelheim. Gute Nachrichten für alle, die bisher noch keinen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren konnten: Am Freitag, 16. Juli, bietet ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises auf Initiative der Bürgermeisterin Patricia Rebmann von 10.30 bis 15.30 Uhr in Eppelheim eine Vor-Ort-Aktion an. In Zelten auf dem Rewe-Parkplatz in der Seestraße können sich alle Menschen ab 18 Jahren impfen lassen. Ein Wohnsitz in Eppelheim ist keine Voraussetzung. Zum Einsatz kommt das Vakzin von Johnson & Johnson. Es hat den Vorteil, dass nur eine Impfung nötig ist, sodass bereits zwei Wochen später der volle Schutz besteht – mit allen Freiheiten, die damit verbunden sind. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Organisatoren freuen sich aber über eine vorherige Registrierung im Internet.

