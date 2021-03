Eppelheim. In der Passionszeit bedenkt die evangelische Gemeinde in den Gottesdiensten den Weg Jesu nach Jerusalem und bis ans Kreuz. „Auch in diesen Wochen werden wir an jedem Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Pauluskirche feiern“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab sofort wird es außerdem an jedem Mittwoch um 19 Uhr eine musikalische Abendandacht zur Passion geben. Und darüber hinaus können alle, die gerne früh aufstehen, im März vier Mal dienstags zu einem Morgenimpuls zur Passionszeit in die Kirche kommen.

Sonntag, 21. März, um 10 Uhr Gottesdienst zum Sonntag Judika (Cristina Blázquez). Dienstag, 23. März, um 7 Uhr Morgenimpuls zur Passionszeit (Adrian Vajda) und Mittwoch, 24. März, um 19 Uhr Abendandacht mit Wort und Musik,. Liturgie: Michael Leideritz, Musik für Flöte solo und mit Orgel mit Brigitte Shatunov an der Flöte und Peter Rudolf an der Orgel.

Mit Schutzkonzept

Alle Gottesdienstangebote unterliegen den bestehenden Schutzkonzepten. Für alle Gottesdienste gilt: Kommen Sie bitte rechtzeitig, damit Ihre Kontaktdaten in Ruhe notiert werden können. Demnächst auch in der Pauluskirche mit der App: Isch waa do! möglich.

Die Pauluskirche ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Viele nutzen die Gelegenheit für eine meditative Pause im Alltag, zum Gebet oder zum Gedenken mit dem Anzünden einer Kerze am Kerzenbaum. zg