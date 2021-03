Eppelheim. Rainer und Bärbel Groll sind an ihrem 50. Hochzeitstag glücklich wie am ersten Tag. Ihr Rezept für die Liebe und glückliche Ehejahre hat sich bewährt: Gemeinsam fit und aktiv bleiben, sich Toleranz und Vertrauen entgegenbringen und jedem seine Freiheiten lassen.

AdUnit urban-intext1

Ihren runden Hochzeitstag hätten sie am liebsten groß gefeiert. Sobald das Coronavirus es zulässt, soll dies nachgeholt werden, bekräftigen beide. Kennengelernt haben sich der Rechtsanwalt und die Justizfachwirtin einst in der „Falle“, einer Heidelberger Diskothek. Rainer Groll erinnert sich noch sehr gut an die erste Begegnung mit seiner späteren Frau: „Ich war von ihr sofort angetan und habe sie direkt angesprochen.“ Man tauschte Telefonnummern, verabredete und verliebte sich – und bezog in Heidelberg die erste gemeinsame Wohnung.

Ein schönes Paar seit 50 Jahren: Bärbel und Rainer Groll sind glücklich wie am ersten Tag – auch wenn sie ihren besonderen Tag nicht feiern können. © Geschwill

Am 12. März 1971 wurde das Paar in Eppelheim vom damaligen Bürgermeister Peter Böhm standesamtlich getraut. Bald danach zogen sie nach Eppelheim in die Schubertstraße 21. Hier wuchsen auch ihre beiden Söhne Julian und Adrian auf. Drei Enkelkinder machen Bärbel und Rainer Groll zu stolzen Großeltern.

Basketball als große Leidenschaft

Rainer Groll kam 1945 in einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen auf die Welt. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Er war im Krieg gefallen. Seine Mutter heiratete erneut. Die Familie zog 1953 in die Heidelberger Weststadt in die Bunsenstraße. Nach dem Abitur am Helmholtz-Gymnasium studierte Rainer Groll in Heidelberg Jura. Zunächst war er als angestellter Anwalt tätig, ehe er sich als Rechtsanwalt für Verkehrs- und Familienrecht in Eppelheim mit eigener Kanzlei selbständig machte und bis heute Mandanten betreut.

AdUnit urban-intext2

Seine große Leidenschaft gehört seit seiner Schulzeit dem Basketball. In jungen Jahren trat er dem Heidelberger Turnverein bei, bei dem er heute noch Mitglied ist und mit seinen früheren Mannschaftskameraden regelmäßig Basketball spielt. Bei der DJK in Eppelheim war Rainer Groll 30 Jahre lang Basketball-Abteilungsleiter und einer der drei gleichberechtigten Vorsitzenden des Vereins. Heute unterstützt er als Beisitzer die Vereinsarbeit. Seit mehr als 30 Jahren ist er zudem Rechtswart im Bezirk I des Basketballverbandes Baden-Württemberg und Mitglied der Verbandsspruchkammer.

Als seine Söhne noch zur Schule gingen, war er viele Jahre Vorsitzender des Elternbeirates des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und auch Gesamtelternbeiratsvorsitzender.

AdUnit urban-intext3

Bärbel Groll, geborene Koch, kam 1948 in Wiesbaden zur Welt. Als ihre Familie ins bayerische Miltenberg zog, besuchte sie eine katholische Klosterschule und legte dort ihre Mittlere Reife ab. Als dann Heidelberg der Wohnort der Familie wurde, machte sie bei der Heidelberger Justiz eine Ausbildung zur Justizfachwirtin. Sie engagierte sich als Personalratsvorsitzende und Frauenvertreterin und war Systemverwalterin beim Notariat Heidelberg, ehe sie 2015 als Amtsinspektorin in den Ruhestand ging.

AdUnit urban-intext4

In ihrer Freizeit ist Bärbel Groll gerne aktiv. Sie ist seit vielen Jahren bei der DJK Übungsleiterin für Frauen- und Seniorenturnen. Bei Festen des Vereins oder der katholischen Kirchengemeinde ist sie immer zur Stelle. Seit über 30 Jahren ist sie Schriftführerin im Bezirk I des Basketballverbandes Baden-Württemberg. Genauso lange trifft sie sich mit den Frauen der Basketballkameraden ihres Mannes zu geselligen Nachmittagen und Unternehmungen. Fit hält sich das Jubelpaar mit Walkingrunden am frühen Morgen. Die Schwetzinger Zeitung gratuliert herzlich zum Jubeltag.