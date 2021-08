In Eppelheim gefällt es ihm gut

Eppelheim. Der operative Leiter der Kämmerei und der IT in der Stadt feierte im August sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Bürgermeisterin Patricia Rebmann überreichte Michael Seip bei einer kleinen Feier mit Hauptamtsleiterin Susanne Balzer, Kämmerer Hubert Büssecker und Personalrat Patrick Braun die Urkunde des Landes Baden-Württemberg und eine Torte mit dem Eppelheim-Logo, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seip hat seine Laufbahn 1996 bei der Gemeinde Edingen-Neckarhausen begonnen, wo er bis 1998 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolvierte. „Ich bin am ersten PC gesessen, der dort stand“, erzählte er schmunzelnd. Der Gemeinde hielt er bis 2008 die Treue.

Von 1998 bis 2003 war er als Kassensachbearbeiter tätig – und als stellvertretender IT-Leiter. Diesen Umstand erklärte er in der Kollegen-Runde damit: „Ich war in meiner Bundeswehrzeit bei der NATO. Dort gab es schon PCs und ich kannte mich aus mit Word, Excel, Powerpoint – was damals noch nicht selbstverständlich war.“ Zusätzlich machte er eine Fortbildung zum Web-Designer und gestaltete die erste Homepage der Gemeinde. Die nächste Station stand 2004 bis 2005 als stellvertretender Kassenverwalter und stellvertretender IT-Leiter an. „Ich habe mit meinem Kollegen einmal ein 36-Stunden-Update vom Donnerstagmorgen bis Freitagmittag ohne Unterbrechung gemacht. Heute wäre das in einer halben Stunde erledigt. Wir haben Schach gespielt, damit wir nicht eingeschlafen sind“, erinnerte er sich.

Kassenverwaltung in Mannheim

Als der Kassenverwalter und IT-Leiter ein Jahr später in Pension ging, übernahm Seip bis 2008 dessen Nachfolge. Sein Weg führte anschließend zur Stadt Mannheim, wo der damals 32-Jährige bei der Stabsstelle Kassenverwaltung angesiedelt war. „Es war klar, dass mein Weg in einer Gemeinde wie Edingen-Neckarhausen zu diesem Zeitpunkt zu Ende gewesen wäre“, schilderte er die Beweggründe.

Bis 2019 blieb er der Verwaltung der Quadratestadt erhalten, ab 2013 als Abteilungsleiter Forderungsmanagement. Im Laufe der Jahre machte er Weiterbildungen zum kommunalen Buchhalter, zum Verwaltungsfachwirt und zum zertifizierten Kommunalmanager. Seit September 2019 ist er bei der Stadt Eppelheim operativer Leiter der Kämmerei. Rebmann bat ihn, von den ersten Kontakten mit Eppelheim zu erzählen. Daraufhin meinte der 45-Jährige grinsend: „Das war 1976 als Baby. Meine Patentante wohnt hier und meine Eltern besuchten sie mit mir.“ Ein beruflicher Berührungspunkt ergab sich erst 2019: Auf Wunsch der Bürgermeisterin erläuterte Seip den Bürgern, wie prekär die finanzielle Situation der Kommune tatsächlich ist. „Ich wollte, dass diese unangenehme Aufgabe kein Mitarbeiter der Stadtverwaltung übernimmt“, erklärte sie.

Wenig später wechselte er nach Eppelheim. Er wird 2022 die Amtsleitung von Hubert Büssecker übernehmen. „Das Kommunalrechtsamt war einverstanden, dass wir den Nachfolger bereits einstellen. Es zeigt, wie sehr Eppelheim finanziell im Sumpf sitzt. Wir haben mit Michael Seip eine sehr gute Wahl getroffen“, lobte sie seine Arbeit. Seip sei im Laufe seines Berufslebens ein paar Mal ins kalte Wasser geworfen worden, meinte er. Es habe ihm aber meistens Spaß gemacht. „In Eppelheim gefällt es mir jetzt sehr gut.“