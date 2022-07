Janne Richter zu Gast beim Kultur-Café

Eppelheim. Beim letzten Kultur-Café des Bürgerkontaktbüros vor der Sommerpause war Musikpädagogin Janne Richter zu Gast. Die Eppelheimerin hatte in den Rathauskeller Gitarre und Harfe mitgebracht. Außerdem spielt die musikalisch vielseitige 39-Jährige noch Blockflöte und Klarinette.

Nachdem sich alle mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, standen Musik und Gesang auf dem Programm. Kultur-Café-Leiterin Ilse Bührer hatte die Liedhefte herausgesucht, die sie an erfreulich viele Gäste verteilen konnte. Die Musikpädagogin, die gebürtig aus Chemnitz stammt und in Dresden und Heidelberg Musikwissenschaft und Romanistik studiert hat, stimmte verschiedene Volkslieder an, die sie mit Gitarre oder Harfe begleitete. Richter hatte Lieder ausgewählt, die zum Sommer und zum Rausgehen in die Natur einladen. Der Aufforderung zum Mitsingen kamen die singfreudigen Senioren gerne nach. Angestimmt wurden unter anderem die bekannten Lieder „Wenn alle Brünnlein fließen“, „Das Mädel vom Schwarzwälder Tal“, „Im Frühtau zu Berge“ und „Bergvagabunden“.

Das Kultur-Café verabschiedet sich in die Sommerpause. Im August findet kein Kaffeenachmittag statt. Erst am Montag, 26. September, startet das Kultur-Café wieder um 15 Uhr im Rathauskeller. Dann hält Ilse Bührer mit ihrem Team nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch ein schönes Programm bereit. Das Angebot des Bürgerkontaktbüros ist offen für alle, die Unterhaltung und Geselligkeit lieben. sge