Eppelheim. Über 100 Rezeptgeber, die in Eppelheim zu Hause oder durch ihre Tätigkeit in der Stadt bekannt sind, haben sich für das Buch „Eppelheim kocht!“ von Journalistin Sabine Geschwill in Pfanne, Kochtopf oder Backofen schauen lassen. Auf mehr als 300 unterhaltsamen Seiten sind feine Vorspeisen, herrliche Salate, leckere Suppen, vegetarische Gerichte, schmackhafte Hauptgänge samt Beilagen sowie köstliche Desserts zu finden, die schon beim Durchblättern Appetit machen und die Freude am Kochen sowie Genießen wecken sollen. Viele gut gehütete Rezepte wie beispielsweise das traditionelle Kerweessen des Sängerbundes Germania oder die legendäre Erbsensuppe der evangelischen Kirchengemeinde, die jedes Jahr beim Adventsbazar serviert wird, sind in diesem Kochbuch zu finden – und jede Menge Lesefutter!

Erlös geht an die IG Vereine

„Eppelheim kocht!“ ist zum Stückpreis von 25 Euro erhältlich, und zwar ab sofort im Buchladen in der Scheffelstraße, im Reformhaus Budjan in der Hauptstraße und bei der Aral Tankstelle Sammet in der Schwetzinger Straße. Der Erlös des Buchverkaufs (1500 Exemplare) geht direkt an die Interessensgemeinschaft (IG) der Eppelheimer Vereine und wird vollumfänglich für soziale und gemeinnützige Zwecke in Eppelheim verwendet.

„Eppelheim kocht!“ ist die Fortsetzung der kulinarischen Reihe, die mit „Eppelheim backt!“ anlässlich des 1250. Stadjubiläums 2020 von Sabine Geschwill gestartet worden war. jog