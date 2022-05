Nachdem das im Januar geplante Neujahrskonzert pandemiebedingt verschoben werden musste, kündigte das Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz ein Frühjahrskonzert an. Dieses konnte nun in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle planmäßig stattfinden. Über zwei Stunden inklusive mehrerer Zugaben verzückte das Orchester unter dem Motto „Frühling in Wien!“ das Publikum.

Genau genommen steckte viel mehr

...