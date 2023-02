Junge Helden auf dem Fahrrad beim ADAC-Turnier in Eppelheim

Eppelheim. Erstmals seit 2019 fand wieder ein Finale der nordbadischen ADAC-Jugendfahrradturniere statt. Insgesamt 113 Kinder stellten ihr Können in der Capri Sonne Halle in Eppelheim unter Beweis. Die Finalisten hatten sich zuvor bei einem der 20 stattgefundenen Turniere an einer Schule oder bei einem ADAC- Ortsclub gegen rund 1 500 andere Kinder durchgesetzt und damit für die Endrunde qualifiziert. Durchgeführt wurde das Endturnier vom MSC Eppelheim.

Für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ging es darum, den vorgegebenen Parcours mit dem Fahrrad fehlerfrei und so schnell wie möglich zu meistern. Das gelang in der Altersklasse der acht- bis neunjährigen Mädchen Nala Gajdasic aus Hockenheim, die sich wie alle anderen Gewinner neben dem Siegerpokal auch über einen Gutschein für einen Besuch im Europa Park Rust freuen durfte. Bei den Jahrgängen 2011 und 2012 setzte sich Tabea Kramer aus Mühlhausen souverän durch. Bei den ältesten Mädchen hieß die stolze und fehlerlose Gewinnerin Sidney Kindel aus Stutensee.

Bei den Jungen freute sich Felix Holz aus Eppelheim in der Altersklasse der Acht- bis Neunjährigen über den Sieg. Den Wettbewerb der Jahrgänge 2011 und 2012 gewann Daniel Lang aus Reilingen mit null Fehlerpunkten in 6,8 Minuten knapp vor dem Zweitplatzierten Fabian Julius Maag aus Graben-Neudorf, der den Parcours mit ebenfalls tadellos in 6,9 Minuten absolvierte. Simon Hoffleit aus Eppelheim setzte sich gegen seine Konkurrenten in der Gruppe der Jahrgänge 2007 bis 2010 durch.

„Die Fahrradturniere bilden einen wichtigen Teil der frühen Verkehrserziehung von Kindern. In den letzten Jahren stellen wir leider vermehrt fest, dass die jüngsten Verkehrsteilnehmer nicht mehr so gut Fahrrad fahren können“, sagt Thomas Hätty, Leiter Verkehr und Technik beim ADAC Nordbaden.

Die ADAC-Jugendfahrradturniere werden von Schulen und Ortsclubs nach einem vom ADAC Nordbaden vorgegebenen Schema mitsamt Parcours- und Fehlerwertungsvorgabe durchgeführt, sodass eine einheitliche Qualität und Vergleichbarkeit gewährleistet werden. Schulen und Vereine, die gerne ein Fahrradturnier durchführen möchten, erhalten alle Infos beim ADAC Nordbaden per E-Mail unter verkehr.karlsruhe@nba.adac.de oder unter Telefon 0721/18 10 49 11 .