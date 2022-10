Junge Landschaftsgärtner starten ins Berufsleben

Region. Jochen Seitz und Roland Heitmann, Vorsitzende der Region Unterer Neckar im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, begrüßten eine Reihe junger Landschaftsgärtner mit ihren Familien, Freunden und Ausbildungsbetrieben im Glashaus der Baumschule Huben und gratulierten ihnen zu ihrem erfolgreichen Berufsabschluss. Ihre Botschaft an die jungen Leute lautet: Gut ausgebildete Fachkräfte im Garten- und Landschaftsbau erwartet eine spannende und interessante Zukunft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Renate Janiczek, Bildungsreferentin am Regierungspräsidium Karlsruhe, würdigte die Leistungen der frisch ausgelernten Landschaftsgärtner und lobte das Engagement aller Ausbildungsbeteiligter. In einer moderierten Talkrunde, an der auch Martin Schmidt und Dr. Andrea Kögel, beide von der Johannes-Gutenberg-Schule in Heidelberg, Andrea Kolb, Überbetriebliches Ausbildungszentrum Heidelberg und Alexander Jung, Ausbildungsbeauftragter der Region Unterer Neckar teilnahmen, wurden die hohen Ansprüche in der Ausbildung hervorgehoben.

Zu den erfolgreichen Ausbildungsabsolventen gehörte auch Leonard Mulaki von „Extern“ aus Eppelheim. zg