  Kein mobiles Impfteam in Eppelheim - und das hat gute Gründe

Eppelheim. In einigen Nachbargemeinden erfolgen in den nächsten Tagen und Wochen Impfungen durch mobile Impfteams. Auch die Stadtverwaltung hat ein Angebot vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises erhalten. Durch die mobilen Impfteams werden jedoch ausschließlich Menschen der Priorität 1, das heißt Bürger über 80 Jahre, geimpft. Sonstige möglicherweise bereits Impfberechtigte werden bei dieser Aktion nicht berücksichtigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Zu Beginn der Impfungen wurden auf Initiative von Bürgermeisterin Patricia Rebmann rund 950 Bürger über 80 Jahre angeschrieben. Weiterhin erfolgte ein Aufruf in den Medien der Stadt. Viele Impfberechtigte konnten selbst oder durch die Hilfe von Angehörigen und Nachbarn einen Impftermin vereinbaren und so die schützende Impfung erhalten. Rund 300 Bürger haben bisher das Angebot der Bürgermeisterin wahrgenommen und mit der Hilfe des Teams der Stadtverwaltung einen Impftermin erhalten.

Hohe Anforderungen

Bei Bedarf wurde auch ein Fahrdienst arrangiert. Mobilitätseingeschränkten Menschen, die zum Beispiel einen Rollstuhl benötigen, konnte mit einem speziellen Rollstuhltransport eines örtlichen Personenbeförderungsbetriebes ebenfalls geholfen werden. Die Anforderungen an den Betrieb eines temporären Impfzentrums, betrieben durch ein mobiles Team des Kreises, sind aus hygienischen und administrativen Gründen sehr hoch.

Terminvereinbarung und Fahrdienst

Mit dem Koordinieren der Impftermine und des Fahrdienstes, der durch die Stadt angeboten wird, sind zurzeit fünf Mitarbeiter beschäftigt und dies nicht dauerhaft, so dass die eigentlichen Tätigkeiten nicht auf der Strecke bleiben.

„Natürlich gilt das Angebot für unsere Bürger über 80 Jahren auch weiterhin, wenn sich jemand nun neu entschließt, eine Impfung wahrzunehmen“, erklärt die Bürgermeisterin Rebmann. „Zumindest bis Hausärzte die Möglichkeit haben, Impfungen durchzuführen“, ergänzt sie.

„Wenn möglicherweise ab Montag, 19. April, die Hausärzte impfen dürfen und genug Impfstoff zur Verfügung steht, hoffe ich auf einen großen Schritt zur Bewältigung dieser Pandemie“, meint Patricia Rebmann abschließend. zg

Bürger, die nun auch aufgrund des Alters von über 70 Jahren impfberechtigt sind, können sich bei Fragen zur Terminvereinbarung ebenfalls an die Stadtverwaltung unter Telefon 06221/79 44 01 wenden.